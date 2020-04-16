Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 29 до 88 лет. Практически все они имели сопутствующие заболевания.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:58
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Экономика
Страны Европы приблизились к краху
Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
Общество
Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино
Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ведомости 12:47
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Гаджеты
Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах
Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
Москва не клюет на сети сахалинских рыболовов-любителей
Федеральные власти не хотят входить в положение сахалинских рыболовов-любителей и понимать специфику региона.
Сахалин.Инфо 19:22
Общество
54 случая заболевания коронавирусом выявлено в Иркутской области
45 человек госпитализированы, двое умерли. Выздоровело семь пациентов — в Братском и Осинском районах, в Ангарске и Иркутске.
Вести Иркутск 08:03
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Происшествия
Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным
Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Политика
Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
РБК 18:56
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Здоровье
Инфекционист назвал дату наступления пика коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Китайские медэксперты поделились опытом с медиками московской больницы
"16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:27
Авто
Lotus запустила реалистичный онлайн-конфигуратор на гиперкар Evija
Если вы один из 130 человек, которые смогут позволить себе приобрести британский гиперкар Lotus Evija, то вы уже сейчас сможете полюбоваться на свой автомобиль в высокотехнологичном онлайн-конфигураторе.
CarsWeek.ru вчера в 13:13
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 13:06
Общество
Минобрнауки допустило начало нового учебного года в режиме онлайн
Министерство образования и науки допускает, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате – о таком сценарии рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
Ruposters.ru 10:21
Гаджеты
Apple готовится представить первые полноразмерные наушники
Актуальные Новости 10:38