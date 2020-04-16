Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 29 до 88 лет. Практически все они имели сопутствующие заболевания.

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Культура Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. 46

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 510

Экономика Страны Европы приблизились к краху Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста. 9

Общество Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. 1

Гаджеты Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi. 1

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 31

Общество Москва не клюет на сети сахалинских рыболовов-любителей Федеральные власти не хотят входить в положение сахалинских рыболовов-любителей и понимать специфику региона.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Происшествия Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Игры Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля. 20

Здоровье Китайские медэксперты поделились опытом с медиками московской больницы "16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Авто Lotus запустила реалистичный онлайн-конфигуратор на гиперкар Evija Если вы один из 130 человек, которые смогут позволить себе приобрести британский гиперкар Lotus Evija, то вы уже сейчас сможете полюбоваться на свой автомобиль в высокотехнологичном онлайн-конфигураторе.