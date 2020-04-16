Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 29 до 88 лет. Практически все они имели сопутствующие заболевания.
Читать в источнике
Комментировать426

Подробнее о событии

Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:58

В Москве скончались еще семь пациентов с положительным тестом на коронавирус

Эхо Москвывчера в 18:04

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:29

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:29

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16:32

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом от 29 до 88 лет — оперштаб

Телеканал 360°16:28

В Москве умерли 14 пациентов с COVID-19

News.ru16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Летидор 05:40
10
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
589
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
46
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
510
Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
9
Общество

Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ведомости 12:47
1
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
76
Гаджеты

Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
1
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
2,3K
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
31
Общество

Москва не клюет на сети сахалинских рыболовов-любителей

Федеральные власти не хотят входить в положение сахалинских рыболовов-любителей и понимать специфику региона.
Сахалин.Инфо 19:22
Общество

54 случая заболевания коронавирусом выявлено в Иркутской области

45 человек госпитализированы, двое умерли. Выздоровело семь пациентов — в Братском и Осинском районах, в Ангарске и Иркутске.
Вести Иркутск 08:03
98
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,7K
Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
56
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
233
Происшествия

Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным

Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Игры

Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted

Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
20
Политика

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
РБК 18:56
5
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
13
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
54
Политика

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
4,8K
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
298
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Здоровье

Инфекционист назвал дату наступления пика коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
3,5K
Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
17
Здоровье

Китайские медэксперты поделились опытом с медиками московской больницы

"16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:27
Авто

Lotus запустила реалистичный онлайн-конфигуратор на гиперкар Evija

Если вы один из 130 человек, которые смогут позволить себе приобрести британский гиперкар Lotus Evija, то вы уже сейчас сможете полюбоваться на свой автомобиль в высокотехнологичном онлайн-конфигураторе.
CarsWeek.ru вчера в 13:13
Авто

Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей

Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 13:06
174
Общество

Минобрнауки допустило начало нового учебного года в режиме онлайн

Министерство образования и науки допускает, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате – о таком сценарии рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
Ruposters.ru 10:21
71
Гаджеты

Apple готовится представить первые полноразмерные наушники

Актуальные Новости 10:38
4
Главное