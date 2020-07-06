Коронавирус
РБКВ Москве умерли 22 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв в Москве выросло до 3975 человек.
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Футбол
«Зенит» установил рекорд РПЛ, набрав 62 очка за 26 туров
«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и стал чемпионом России. За 26 туров РПЛ петербуржцы набрали 62 очка, побив рекорд чемпионата.
Sports.ru 16:30
Авто
Компания Audi представила спортивные варианты E-tron
Берлин, 3 июля 2020, 10:45 — REGNUM Немецкая компания Audi официально представила электромобиль E-Tron S. Об этом сообщает издание Car.ru.
REGNUM 03 июля в 03:45
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Политика
ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам
Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor вчера в 22:45
Армия и оружие
Турция разместила средства ПВО на занятой силами ПНС Ливии авиабазе
Актуальные Новости 08:46
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Игры
Бета-версия Mortal Shell стала доступна для всех желающих
Из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry решили открыть бету PC-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех желающих.
Игромания.ру 03:38
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Кино
Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко
Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
Политика
В России опубликован текст вступившей в силу Конституции России
Сегодня, 4 июля, опубликован текст Основного закона страны с внесенными в него поправками, принятыми в результате общероссийского голосования.
Заря (г. Карачев) вчера в 03:08
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала
Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости вчера в 04:51
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Гаджеты
Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s
ВладТайм 05:32
Киберспорт
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com 13:44
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Авто
В России начались продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB
Российские дилеры Mercedes-Benz начали получать товарные кроссоверы GLB, заказы на который принимались с марта нынешнего года.
Letnews.ru вчера в 07:56