Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерли 22 пациента с коронавирусом

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За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв в Москве выросло до 3975 человек.
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В Москве умерли еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией

Ведомости17:39

В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом

РБК16:43

В России умерли более 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией

RT на русскомвчера в 03:34
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