За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв в Москве выросло до 3975 человек.

В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом

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