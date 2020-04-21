Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 27 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — указано в сообщении. По данным оперштаба, в числе умерших — пациенты от 38 до 90 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.
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Еще 28 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве
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