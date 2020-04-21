Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 27 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — указано в сообщении. По данным оперштаба, в числе умерших — пациенты от 38 до 90 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Говорит Москвавчера в 16:25

В Москве скончались еще 27 пациентов с COVID-19

Телеканал 360°вчера в 16:36

Еще 28 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве

Эхо Москвывчера в 02:02

Число умерших от коронавируса в Москве выросло до 288 человек

Ведомостивчера в 16:42

Оперштаб заявил о смерти еще 28 пациентов с COVID-19 в Москве

Народные новостивчера в 05:02

В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России — 540

Фонтанка.Рувчера в 16:30

Число жертв коронавируса в Москве достигло 261

Вести.Ru21 апреля в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,4K
Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
6
Общество

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
11
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

РБК 01:09
50
Энергетика

Запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии может появиться в США

Глава минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что в стране может быть введен запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.
Газета.Ru 21 апреля в 16:08
2
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
55
Шоу-бизнес

Сын Поплавской второй раз женился на первой жене

Старший сын Яны Поплавской Клим женился второй раз. Его избранницей стала первая же супруга Евгения.
News.ru 01:15
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
366
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
4
Здоровье

В Астраханской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции

Пренебрежение правилами самоизоляции привело к возникновению нового очага заражения коронавирусной инфекции.
Блокнот Астрахань вчера в 13:29
14
Общество

Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса

В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
5
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android

Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
Кино

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японцы постарались сохранить советскую атмосферу кукольного мультфильма. В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку.
Piter.tv 01:17
6
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
279
Армия и оружие

Власти Чечни объяснили появление федеральных войск в регионе

Газета.Ru вчера в 05:56
2,1K
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
11
Общество

Невзоровские среды: Александр Невзоров

YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.
Эхо Москвы вчера в 23:22
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
62
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
407
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
919
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
59
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
2K
Общество

Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции

Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК.
Российская газета 00:55
31
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

SpeedMe вчера в 23:27
3
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
937
Кино

Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»

REGNUM вчера в 03:23
6
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
250
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
238
Главное