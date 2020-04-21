Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

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