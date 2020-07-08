В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.

В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

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