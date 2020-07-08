Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.
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В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом, общее число умерших — 4 087
Эхо Москвывчера в 15:56
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Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество
В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР
В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
В Красноярске со спецназом задержали подозреваемых в разбое
Из квартиры в Красноярске было похищено 10 млн рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:00
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Происшествия
В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Авто
Audi представил новый электрический кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Компания Audi представила концепт нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron.
Автоновости дня 08 июля в 01:44
Происшествия
Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае
Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Пятый канал 00:18
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания вчера в 10:45
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск вчера в 22:47
Политика
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
РИА Новости вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
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Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57