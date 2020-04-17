В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, количество людей, скончавшихся в столице от коронавируса, увеличилось со 148 до 176. Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет.

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

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