Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, количество людей, скончавшихся в столице от коронавируса, увеличилось со 148 до 176. Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет.
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В Москве за сутки скончались еще 28 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки скончался 21 пациент с коронавирусом

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:49
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