В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 30 до 93 лет. Почти все умершие имели сопутствующие заболевания.

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

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