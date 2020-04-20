В Москве скончались ещё 29 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за сутки умерли 233 человека. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом

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Происшествия Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей. 11

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