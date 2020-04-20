Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.

с чего всё началось

В Москве скончались ещё 29 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за сутки умерли 233 человека. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом

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