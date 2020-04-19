За сутки в Москве скончались 29 человек с коронавирусом в возрасте от 31 года до 94 лет, передает ТАСС сообщение оперативного штаба. Число погибших жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, достигло 233 человек.

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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