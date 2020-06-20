Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 597 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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Еще 32 пациента с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:56

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 16:45

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 16:39

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:41

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:42

В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:44

Штаб: В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:37
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
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Происшествия

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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

Электроакустическая гитара лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка на одном из аукционов США за рекордные шесть миллионов долларов (417 миллионов рублей).
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Газета.Ru вчера в 12:46
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Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
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В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Футбол

В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

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Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Общество

Обновлены данные распространения коронавируса по регионам России

За последние сутки в России зафиксировано 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Вести Подмосковья вчера в 04:47
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
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Футбол

Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ

Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
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Футбол

Пике подвел итоги матча «Барселоны» против «Севильи»

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что нулевая ничья с "Севильей" в 30 туре чемпионата Испании может стоить команде чемпионства.
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Экономика

Троценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»

Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

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Армия и оружие

Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году

Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта, рассказал РИА Новости его внук Юрий Трубников.
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Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
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На территории Кузбасса нашли ещё 75 пациентов с коронавирусом

Напомним, что 20 июня стало известно о смерти ещё одного пациента с коронавирусом. У мужчины развилась тяжёлая форма пневмонии.
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