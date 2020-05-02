Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале. У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, говорится в сообщении.
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В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Эхо Москвы16:02

Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Агентство Москва15:26

Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва15:23

В Москве умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом

Московская перспектива18:53

Еще 37 человек с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО03:21

В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

РБК30 апреля в 15:55

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Интерфакс30 апреля в 15:26
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,8K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Здоровье

В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru 07:09
2,8K
Здоровье

В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина

Пример Швеции вызывает споры во всем мире. Главной особенностью модели поведения данной страны оказался полный отказ от карантинных мер.
РЕН ТВ 23:42
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
1
Общество

Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
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Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru вчера в 05:19
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
3,2K
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Технологии

В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения

Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.
RT на русском 22:15
7
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как распознать недуг и избавиться от него.
Известия 20:18
8
Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
278
Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
13
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2,3K
Политика

В США началось тестирование 14 вакцин против коронавируса

Американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавируса в рамках программы администрации президента США «Операция сверхзвуковая скорость», сообщают 2 мая NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Известия 23:31
Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
346
Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
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Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Политика

Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой

В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Космос

Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA

Машины и Механизмы 08:20
Политика

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
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Единоборства

Валуев назвал бой в супертяжелом весе, который хочет увидеть

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев ответил на вопрос, какой поединок в супертяжах он хотел бы увидеть.
Metaratings 11:34
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
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