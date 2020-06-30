Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.
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В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 17:34

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:21

В Москве умерли ещё 35 пациентов с коронавирусом COVID-19

Свободная Прессавчера в 17:17

За сутки в Москве умерло 35 зараженных коронавирусом пациентов

Вести.Ruвчера в 16:55

В Москве за сутки умерли 35 пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2

REGNUMвчера в 16:38

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Заманавчера в 17:24

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:21
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Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
10K
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

МК-Спорт 29 июня в 14:42
18
Общество

Еще более 500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане за прошедший день 28 июня зафиксировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом.
Вестник Кавказа 29 июня в 00:29
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Политика

Алексей Пушков: Американская пропаганда достигла дна

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной информационный вброс американского пропагандистского ТВ.
Новостной фронт 29 июня в 10:06
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
1K
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Футбол

«Рома» продлила аренду Мхитаряна

Soccer.ru вчера в 17:30
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП

РИА Новости вчера в 23:17
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Армия и оружие

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
267
Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг вчера в 03:32
5
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
1
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой вчера в 09:39
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
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Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
17
Общество

Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10
2
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
119
Общество

В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%

Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 23:33
Происшествия

Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались

Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
3
Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 28 июня в 02:35
1
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
4,9K
Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции

Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
29
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
1,3K
Общество

В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС вчера в 07:59
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Космос

Астронавт на фото из космоса показал границу дня и ночи на Земле

Астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фото с Международной космической станции (МКС), на которой показал границу между ночью и днем на Земле.
Алтапресс 29 июня в 23:14
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,7K
Кино

Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

Telesputnik.ru вчера в 04:28
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 29 июня в 14:18
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