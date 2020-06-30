Коронавирус
РБКВ Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.
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Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт 29 июня в 14:42
Общество
Еще более 500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
В Казахстане за прошедший день 28 июня зафиксировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом.
Вестник Кавказа 29 июня в 00:29
Политика
Алексей Пушков: Американская пропаганда достигла дна
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной информационный вброс американского пропагандистского ТВ.
Новостной фронт 29 июня в 10:06
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Футбол
«Рома» продлила аренду Мхитаряна
Soccer.ru вчера в 17:30
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Деловая газета. Юг вчера в 03:32
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой вчера в 09:39
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%
Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 23:33
Происшествия
Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались
Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 28 июня в 02:35
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Общество
В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля
Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС вчера в 07:59
Космос
Астронавт на фото из космоса показал границу дня и ночи на Земле
Астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фото с Международной космической станции (МКС), на которой показал границу между ночью и днем на Земле.
Алтапресс 29 июня в 23:14
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 29 июня в 14:18