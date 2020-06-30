Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус.

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,5K

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 150

Политика WSJ сообщил о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» России с талибами «В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», ― цитирует РБК мнение экспертов и бывших чиновников, которое они высказали WSJ.

Общество В Охе рядом с домами гуляют два медведя Соавтор из Охи прислала в редакцию ИА Sakh.com фото двух медведей, свободно разгуливающих в черте города.

Спорт Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 711

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета. 11

Экономика В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию Заявки в министерство на повышение тарифов подали 35 из 44 энергопроизводящих организаций.

Кино Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс» Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar. 11