Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни превысило 3 831 человек. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.
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Путешествия
В России 67 регионов открылись для туризма
В России начинается массовый туристический сезон после снятия основных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:19
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Футбол
«Сельта» продлила аренду Федора Смолова до конца сезона
"Сельта" продлила аренду российского нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на сайте испанской команды.
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.6 beta 3 и iPadOS 13.6 beta 3
Компания Apple выпустила третью бета-версию своего последнего программного обеспечения iOS, которое доступно для разработчиков.
МИТ вчера в 13:51
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ вчера в 12:15
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Здоровье
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
РБК 02:03
Происшествия
Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались
Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
Здоровье
Казахстан перестал скрывать бессимптомных носителей коронавируса
В результате официальная картина по Казахстану выглядит сегодня так: 41 055 зарегистрированных инфицированных, из них 13 558 (33%) выздоровели и 188 человек (0,4%) скончались.
Евразия Daily 01:05
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru вчера в 04:04
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53