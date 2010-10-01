В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни превысило 3 831 человек. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Путешествия В России 67 регионов открылись для туризма В России начинается массовый туристический сезон после снятия основных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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