Коронавирус
РБКВ Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.
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Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Наука
Поднятие тяжестей делает нервную систему сильнее
В течение первых нескольких недель занятия тяжелой атлетикой, как отмечают специалисты, укрепляется нервная система человека, но не мышечная.
Evo-rus.com 08:56
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online 16:16
Происшествия
На Сахалине уроженца Узбекистана осудили за финансирование терроризма
Реальное время 20:27
Экономика
Лимит по программе льготных кредитов под 2% вновь увеличили
Правительство России увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из числа наиболее пострадавших из-за COVID-19 при условии сохранения рабочих мест.
Газета.Ru вчера в 13:34
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Здоровье
В Приморье скончались 44 пациента с коронавирусом
Владивосток, 30 июня 2020, 06:15 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 57 пациентов, скончались двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:15
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда 11:58
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
CNN: Трамп унижал Меркель и Мэй во время переговоров по телефону
Американский президент Дональд Трамп во время секретных телефонных разговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй — «дурой».
Телеканал 360° 00:26
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Футбол
«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru 15:06
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58