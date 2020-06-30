Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.
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В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 35 пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2

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В Москве умерли ещё 35 пациентов с коронавирусом COVID-19

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За сутки в Москве умерло 35 зараженных коронавирусом пациентов

Вести.Ru16:55

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Замана17:24

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:21

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:21
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