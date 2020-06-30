За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

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