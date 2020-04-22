Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Среди скончавшихся пациенты в возрасте от 37 до 86 лет.
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Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Шоу-бизнес
Влад Топалов довел до слёз Регину Тодоренко на шоу «Маска»
SM News 21 апреля в 03:14
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:12
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
Вероятнее всего, ближайшими премьерами российской компании могут стать обновлённые версии Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2 (бывший внедорожник Chevrolet Niva).
Тарантас Ньюс вчера в 07:52
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Кино
Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
REGNUM 21 апреля в 11:30
Политика
Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии
По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны.
РБК 00:11
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор вчера в 12:34
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru вчера в 16:29
Гаджеты
Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC
Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
Ридус вчера в 18:19
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество
Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово
РБК вчера в 23:33
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Общество
В Саратовской области разрешили продавать рассаду
В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews вчера в 13:32
Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19