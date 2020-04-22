Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Среди скончавшихся пациенты в возрасте от 37 до 86 лет.
Читать в источнике
Комментировать289

Подробнее о событии

Число умерших от коронавируса увеличилось на 37 в Москве

News.ruвчера в 18:09

Штаб: В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:26

Новые жертвы коронавируса в Москве: погибли еще 27 человек

Московский Комсомолец22 апреля в 16:40

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Ридусвчера в 17:28

Число умерших в Москве от коронавируса превысило 300 человек

РБКвчера в 17:55

В Москве число умерших от коронавируса превысило 300

МИР 24вчера в 16:47

В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

Дождь22 апреля в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
115
Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
293
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
5,2K
Шоу-бизнес

Влад Топалов довел до слёз Регину Тодоренко на шоу «Маска»

SM News 21 апреля в 03:14
4
Авто

Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси

В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
1
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:12
209
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

Вероятнее всего, ближайшими премьерами российской компании могут стать обновлённые версии Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2 (бывший внедорожник Chevrolet Niva).
Тарантас Ньюс вчера в 07:52
4
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
19
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Кино

Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках

Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
REGNUM 21 апреля в 11:30
86
Политика

Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии

По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны.
РБК 00:11
14
Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
4
Наука

Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг

Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор вчера в 12:34
Происшествия

Трёх менеджеров ЧМК отдали под суд за загрязнение реки Миасс ртутью

Pchela.News 00:09
2
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
68
Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38
21
Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru вчера в 16:29
162
Гаджеты

Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC

Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
Ридус вчера в 18:19
8
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Общество

Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
277
Общество

Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово

РБК вчера в 23:33
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
1K
Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
40
Общество

В Саратовской области разрешили продавать рассаду

В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews вчера в 13:32
20
Экономика

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
395
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
705
Главное