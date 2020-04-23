Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Среди скончавшихся пациенты в возрасте от 37 до 86 лет.

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

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