Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче.

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 479. Ранее столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

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Общество Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

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Футбол Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет» Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.

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Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 374

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