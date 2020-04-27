Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 479. Ранее столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
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Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче.
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Нефть марки Urals стала дороже Brent
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с COVID-19 в США улучшается.
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С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
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В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
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BFM.ru вчера в 12:39
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
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РБК 11:11
Наука
Вазопрессин помог предсказать расстройство аутистического спектра
В 2018 году ученые ученые под руководством Карен Паркер (Karen Parker) из Стэнфордского университета обнаружили, что тяжесть симптомов расстройства аутистического спектра у маленьких детей коррелирует с концентрацией в их спинномозговой жидкости вазопрессина — пептидного гормона и нейропептида, который принимает участие (помимо прочего) в формировании социального поведения и привязанностей.
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Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
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Microsoft улучшит индексирование файлов для поиска Windows
Microsoft в мае выпустит обновление Windows 10 (2004), но уже сейчас идёт работа по улучшению быстродействия.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
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Lenta.ru 10:27
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
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Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
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Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
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В Уфе состоится распродажа арестованных автомобилей.
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Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
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В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru 19:33
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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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