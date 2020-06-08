Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

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