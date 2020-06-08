Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать669

Подробнее о событии

В Москве за сутки умерли 49 заразившихся коронавирусом

РБК14:54

В Москве скончались ещё 49 пациентов с коронавирусом

RT на русском14:56

Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва14:51

В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

Москва 2414:52

Штаб: В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва14:50

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

ТАСС14:50

В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
392
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
2,9K
Авто

Названы цены нового Land Rover Defender для России

В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11:47
9
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
1,6K
Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
182
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
124
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
290
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
1
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
7
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
8
Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
38
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
2,5K
Политика

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
1
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
2
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Политика

Трампу пригрозили военным переворотом в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
38
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
290
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
25
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

Ведомости 07:54
13
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 13:03
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
372
Футбол

Яровинский оценил возможности Вагнера Лава

Напомним, Вагнер Лав длительное время являлся основным нападающим ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:02
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
37
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
353
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
208
Игры

Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5

ITZine.ru 08:09
3
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Общество

Тверской губернатор отменил «Нашествие»-2020

BFM.ru 15:29
7
Авто

Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

SpeedMe вчера в 09:19
Главное