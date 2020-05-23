В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. Накануне жертвами COVID-19 стали еще 67 человек. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1993 человек.

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

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