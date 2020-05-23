Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. Накануне жертвами COVID-19 стали еще 67 человек. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1993 человек.
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В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

РБК16:21

От коронавируса в Москве скончалось 59 пациентов

Москва 2416:22

В Москве скончалось 59 пациентов с коронавирусом

ТК Звезда16:48

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:22

Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва16:41

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:19

Штаб: В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
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