В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 546 человек, сообщает столичный оперштаб по борьбе с вирусом. По его данным, у всех пациентов также была диагностирована пневмония.

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

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