67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу. Оперштаб сообщает, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония.

В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

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