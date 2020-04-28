Коронавирус

Москва 24Москва 24В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу. Оперштаб сообщает, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония.
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Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Интерфаксвчера в 16:37

В Москве умерли 67 пациентов, зараженных коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:36

В Москве от коронавируса умерло ещё 44 человека

Новый Калининград.Ruвчера в 01:14

Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Эхо Москвывчера в 18:04

В Омской области скончался еще один пациент с COVID-19

ФедералПрессвчера в 08:15

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:11

Еще 44 пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве

Пятый канал27 апреля в 15:48
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русском вчера в 23:56
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
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Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 24 человека

551 человек проходит лечение в больнице в Коммунарке в Новой Москве, в том числе 55 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), среди них 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 01:49
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
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Общество

Вахтовики из Башкирии приняли участие в бунте в Якутии

Вахтовики просят вывезти здоровых людей из очага инфекции.
Business FM Уфа вчера в 04:35
Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Футбол

Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Политика

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир вчера в 04:37
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 руб.) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:22
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
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Финансы

Рынки предпочитают сосредоточиться на масштабных денежных вливаниях

Завершается апрель, а это значит, что впереди много очень неприятной статистики, хотя рынки пока предпочитают сосредотачиваться на масштабных денежных вливаниях и надеждах на скорое завершение коронавирусного кризиса.
ПРАЙМ 27 апреля в 02:28
Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
14
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Общество

Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.
РБК 00:00
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Экономика

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
3
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Экономика

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
6
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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