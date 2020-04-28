Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 546 человек, сообщает столичный оперштаб по борьбе с вирусом. По его данным, у всех пациентов также была диагностирована пневмония.
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Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая
Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра
1 апреля 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого изменились интервалы прохождения процедуры технического осмотра.
Vbalashihe.ru вчера в 12:12
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Спорт
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.
Чемпионат 26 апреля в 13:15
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 26 апреля в 09:36
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий
Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Общество
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые считают, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится к 20 июля. Названа дата окончания пандемии коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Политика
Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Городские новости (г. Ярославль) 10:53
Наука
Редкие мутации могут отнимать годы вашей жизни
Ученые обнаружили горстку ультра-редких мутаций, возникающих при рождении и сбрасывающих годы жизни человека.
Популярная механика 14:47
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Футбол
Геннадий Орлов отговаривает Азмуна от ухода из «Зенита»
Комментатор Геннадий Орлов нашел аргументы, которые могут остановить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна от трансфера в итальянский «Наполи».
Спорт день за днем 18:27
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
В «WhatsApp» отмечают, что процесс добавления участников в групповой звонок остался прежним: нужно просто нажать на кнопку вызова группового звонка, выбрать формат, видео или аудио, и добавить нужных людей.
Ореанда-Новости 15:08
Кино
Райан Рейнольдс станет путешественником во времени
Родной город 08:45
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45