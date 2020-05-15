От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом. У всех умерших была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

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