За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом. Четвертый день подряд в городе зафиксировано более 70 жертв COVID-19 за сутки.

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

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