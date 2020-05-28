Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня. Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.
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Космос
ПМ: скафандры астронавтов корабля Crew Dragon не для космоса
Недвижимость.RU вчера в 06:47
Экономика
РРПК закрепилась на заводе
Группа Глеба Франка консолидировала проект в Приморье Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка — решил самостоятельно развивать завод по переработке минтая в Приморье.
Коммерсантъ 18:05
Технологии
Для Windows 10 вышло крупное обновление
Обновление выходят за обновлением, но исправления существующих проблем нет.
The GEEK 28 мая в 02:38
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.
Vprognoze.ru 03:30
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Коммерсантъ 10:40
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
Общество
Отменен запрет на прогулки в Москве
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки.
Lenta.ru 17:07
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Происшествия
Комендантский час введен в 15 городах США
Свободная Пресса вчера в 23:18
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости вчера в 13:06
Происшествия
Протесты из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда охватили всю Америку
Протестные акции из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицеров полиции в Миннеаполисе охватили всю Америку.
Российская газета вчера в 02:20
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Киберспорт
В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера
Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru 11:50
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Экономика
Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года
С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.
Бухгалтерия.ру 29 мая в 09:01
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32