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Росбалт
Росбалт

Смертность от коронавируса в Москве достигла максимума с середины июля

Общее число жертв коронавируса в городе достигло 5203, у каждого был подтвержден COVID-19. В понедельник число умерших за сутки достигло максимума с 15 июля. Тогда сообщалось о 24 летальных исходах, после чего показатели пошли на спад.В источнике
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Взгляд.ру

В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:21
Национальная служба новостей

В Москве впервые с июля умерло больше 20 пациентов с COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 16:11
Говорит Москва

В Москве число умерших с подтверждённым коронавирусом впервые с июля превысило 20

Говорит Москвавчера в 16:15
Фонтанка.Ру

В Москве впервые с середины июля от коронавируса умерли более 20 человек за сутки

Фонтанка.Рувчера в 16:16
РБК

В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с середины июля

РБКвчера в 16:11
РИА Новости

В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

РИА Новостивчера в 16:06
ТАСС

В Москве впервые с 15 июля умерли более 20 пациентов с коронавирусом за сутки

ТАССвчера в 16:03

В Гатчине пройдет проверка системы оповещения населения

По плану проводимой комплексной технической проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.
Гатчинская служба новостейвчера в 03:50
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Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
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Выплачены долги по зарплате работникам санатория «Кульдур» в ЕАО

В рамках проверки установлено, что руководство АО "Санаторий Кульдур" своевременно не выплачивало заработную плату 46 работникам в период их нахождения на самоизоляции, в связи с чем на предприятии образовалась задолженность по оплате труда в размере более 970 тыс. рублей, сообщили ИА ЕАОMedia в прокуратуре области.
EAOmedia.ru23:00

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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