Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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В Москве четыре пациента скончались от коронавируса

РИА Новости16:14

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО14:47

Штаб: Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве

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Новость из Штаба: В Москве умерли еще 4 человека от коронавируса

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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

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В Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным коронавирусом

Москва 2414:35

Оперштаб: Самому молодому скончавшемуся в Москве пациенту с коронавирусом было 34 года

Вечерняя Москва14:54
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

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В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

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RT на русском вчера в 17:52
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
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Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
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В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

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