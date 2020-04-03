Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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В Москве умерли еще четыре заразившихся коронавирусом пациента

РБК15:22

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО14:47

Оперштаб: Самому молодому скончавшемуся в Москве пациенту с коронавирусом было 34 года

Вечерняя Москва14:54

Штаб: Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве

Агентство Москва14:42

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском14:39

В Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным коронавирусом

Москва 2414:35

Новость из Штаба: В Москве умерли еще 4 человека от коронавируса

Ёлдаш14:44
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Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Общество

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
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Моссовет 09:28
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания вчера в 05:33
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Политика

Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

Нерабочий период в России продлевается до конца апреля, объявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:48
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 05:35
Политика

Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
РИА Новости 01:00
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Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

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REGNUM 14:19
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Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
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Здоровье

Врач из РФ назвал ситуацию с COVID-19 в Италии «легкомыслием»

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако россияне менее дисциплинированы, поэтому болезнь продолжает распространяться.
МедиаПоток 09:45
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ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
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В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости 12:46
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Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
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