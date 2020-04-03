Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Политика
Путин продлил нерабочий период до 30 апреля
Нерабочий период в России продлевается до конца апреля, объявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
Здоровье
Врач из РФ назвал ситуацию с COVID-19 в Италии «легкомыслием»
Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако россияне менее дисциплинированы, поэтому болезнь продолжает распространяться.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Общество
Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.