Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАССвчера в 14:36

Новость из Штаба: В Москве умерли еще 4 человека от коронавируса

Ёлдашвчера в 14:44

Штаб: Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве

Агентство Москвавчера в 14:42

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русскомвчера в 14:39

В Москве четыре пациента скончались от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:14

В Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным коронавирусом

Москва 24вчера в 14:35

Оперштаб: Самому молодому скончавшемуся в Москве пациенту с коронавирусом было 34 года

Вечерняя Москвавчера в 14:54
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Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
Энергетика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК вчера в 19:07
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета вчера в 04:38
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Футбол

Смолов обвинил китайцев в распространении коронавируса

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов высказался по поводу распространения коронавируса в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.
ProstoProSport 00:00
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Единоборства

Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону

Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru вчера в 15:53
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
Политика

Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:21
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Общество

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Общество

В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Самарская газета вчера в 16:29
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Экономика

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Банк России не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на следующий месяц, когда закончатся нерабочие дни.
Московский Комсомолец 01:10
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:28
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука вчера в 20:43
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Игры

Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3

Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Игромания.ру вчера в 03:35
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Происшествия

Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10

В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Город55.ру 00:19
Общество

Кадыров ввел комендантский час в Чечне

По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Ньюс-НН вчера в 13:18
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Главное