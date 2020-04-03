Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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Штаб: Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве
Агентство Москвавчера в 14:42
Оперштаб: Самому молодому скончавшемуся в Москве пациенту с коронавирусом было 34 года
Вечерняя Москвавчера в 14:54
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