Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
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За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
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Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ Steam 30 марта.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Транспорт
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
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Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
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Здоровье
Хуаньцю шибао (Китай): россияне спокойны, ведь они запаслись гречкой (Хуаньцю шибао)
Один россиянин сказал журналисту «Хуаньцю шибао», что рис для русских людей всегда был всего лишь гарниром, а гречка — продукт первой необходимости.
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
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Общество
У умершей журналистки Анастасии Петровой подтвержден коронавирус
Анастасия Петрова, редактор издания «Деловой интерес», умерла от коронавируса, сообщил пермский минздрав.
Технологии
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Хоккей
«С НХЛ уже все решил, ищу дом в Нью-Йорке». Лидер «Автомобилиста» Голышев уедет через год, несмотря на 4-летний контракт
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в РФ
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Единоборства
Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
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Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Общество
В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса
По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Происшествия
Бывший промоутер Емельяненко объявлен в федеральный розыск
Бывший промоутер ММА Олег Раевский объявлен в федеральный розыск.
Общество
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам из-за риска заражения коронавирусом.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
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