Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года.
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В Москве четыре пациента скончались от коронавируса

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