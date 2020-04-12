Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. Уточняется, что возраст умерших — от 39 до 80 лет.
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В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

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Катунь 24вчера в 22:55

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URA.Ruвчера в 22:25
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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«Челси» собирается продать Канте

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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

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Коммерсантъ 09:47
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Энергетика

В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
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Общество

Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

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RT на русском 12:56
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Экономика

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Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области

Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
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Футбол

Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»

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Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Тренер ЦСКА и сборной России: «Вполне мог перенести коронавирус и даже не знать об этом»

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о нахождении в Москве в начальной фазе распространения коронавируса и о своем нынешнем самочуствии.
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Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

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Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
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Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции

Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
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Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake

В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
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Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
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