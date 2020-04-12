Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. Уточняется, что возраст умерших — от 39 до 80 лет.
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Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11
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Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках
Стоит отметить, что это не первый стих, в котором Шнуров высмеивает неудачные публикации Собчак в соцсетях.
Дни24 02:16
Футбол
Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN
Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.
Sports.ru 16:49
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Газета.Ru вчера в 17:33
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM 16:20
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Энергетика
В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском 15:52
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Общество
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru 13:50
Происшествия
Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области
Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Футбол
Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 23:15
Происшествия
Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Футбол
Тренер ЦСКА и сборной России: «Вполне мог перенести коронавирус и даже не знать об этом»
Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о нахождении в Москве в начальной фазе распространения коронавируса и о своем нынешнем самочуствии.
Sport24.ru 19:02
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс 17:45
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Кино
Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции
Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
Российская газета вчера в 02:00
Гаджеты
Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake
В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 19:10
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11