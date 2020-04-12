Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. Уточняется, что возраст умерших — от 39 до 80 лет.
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Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
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Оказалось, что из 5 335 видов наземных млекопитающих 609 (11,4%) способны заражать вирусами человека.
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Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Здоровье
В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи
Любимый город 07:30
Армия и оружие
Японские министры отложат поездки за рубеж из-за коронавируса
Запланированные на праздник Золотой недели зарубежные поездки пропустят японские министры и премьер-министр Синдзо Абе, 12 апреля сообщается на портале Nippon.com.
ИА Красная Весна 16:28
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Общество
ФАС: имбирный кризис в России преодолен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в России преодолен имбирный кризис.
Газета.Ru 14:00
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Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
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Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM 09:11
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Общество
Досрочно отправлять на каникулы школьников Камчатки пока не планируют
«КамИНФОРМ» напоминает, что Москва разрешила регионам самостоятельно принимать решение о возможном досрочном завершении учебного года для учеников, у которых не будет выпускных экзаменов.
КамИНФОРМ 17:22
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Последние несколько лет дочь 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной провела на другом континенте.
StarHit.ru вчера в 13:00
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Коронавирус может подтвердиться ещё у 3 приморцев
Под медицинским наблюдением находятся 10 тысяч приморцев. Всего было проверено на коронавирус в Приморском крае почти 12 тысяч человек.
Deita.ru 20:15
Экономика
Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ
Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Космос
Володин: 108 минут полета Гагарина навсегда изменили мир
Полет первого космонтавта Юрия Гагарина навсегда изменил мир и открыл в истории человечества эру покорения космоса, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем космонавтики, опубликованном 12 апреля на сайте Госдумы.
ИА Красная Весна 05:07
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv 14:16
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43