Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. Уточняется, что возраст умерших — от 39 до 80 лет.
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В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом: самому молодому 39 лет
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