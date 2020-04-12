«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. Уточняется, что возраст умерших — от 39 до 80 лет.

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

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