Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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В Москве умерли два человека с коронавирусом

РИА Новости14:42

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

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В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

News.ru12:19

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Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

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