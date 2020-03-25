Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Авто
Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2
Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2. Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.