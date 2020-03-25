Коронавирус
Газета.RuУмерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале. Одному из пациентов было 88 лет, другому - 73 года. У них была пневмония и сопутствующие патологии.
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Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Все пособия и льготы в России продлят автоматически
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.
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Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
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Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Экономика
В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком
В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых
Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
Спорт
Олимпийские игры в Токио перенесены
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр на 2021-й год.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе
Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Космос
К планете Земля приближается очень яркая комета
К планете Земля приближается комета, которую астрономы назвали ATLAS. По непонятным причинам она резко начала увеличивать свою яркость.
Политика
Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом
Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.