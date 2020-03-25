Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале. Одному из пациентов было 88 лет, другому - 73 года. У них была пневмония и сопутствующие патологии.

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

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