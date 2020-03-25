Коронавирус

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В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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В Москве умерли два человека с коронавирусом

РИА Новости14:42

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

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В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Весьма12:18

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

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Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

Интерфакс12:36

Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
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На Казанской улице мужчина убил своих родителей

Диагноз – подтвержденный и мужчина наблюдался у психиатра.
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Президент объявил следующую неделю нерабочей на всей территории России

"Все меры, которые приняты и еще будут приниматься, принесут результат только при проявлении понимания ситуации, сплоченности, взаимовыручки и солидарности", - резюмировал Президент России, сообщает ИА "СеверИнформ".
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В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
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Дэвид Харбор обвинил в провале нового «Хеллбоя» фанатов Гильермо дель Торо

Дэвид Харбор считает, что своим провалом перезапуск «Хеллбоя» 2019 года, в котором актер исполнил заглавную роль, обязан фанбазе оскароносного режиссера Гильермо дель Торо.
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Собянин объяснил необходимость нерабочей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели.
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Александр Беглов объявил о дополнительной поддержке петербуржцев из-за коронавируса

Меры, предложенные президентом, гарантируют поддержку всех занятых в малом и микробизнесе, отметил Александр Беглов.
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Самая молодая миллиардерша в мире показала снимки в бикини на пляже

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У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

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С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Зак Снайдер собрал команду героев на новом кадре режиссерской версии «Лиги справедливости»

Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
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Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

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Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
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