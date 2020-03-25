Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Происшествия
На Казанской улице мужчина убил своих родителей
Диагноз – подтвержденный и мужчина наблюдался у психиатра.
Общество
Президент объявил следующую неделю нерабочей на всей территории России
"Все меры, которые приняты и еще будут приниматься, принесут результат только при проявлении понимания ситуации, сплоченности, взаимовыручки и солидарности", - резюмировал Президент России, сообщает ИА "СеверИнформ".
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
Политика
На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Кино
Дэвид Харбор обвинил в провале нового «Хеллбоя» фанатов Гильермо дель Торо
Дэвид Харбор считает, что своим провалом перезапуск «Хеллбоя» 2019 года, в котором актер исполнил заглавную роль, обязан фанбазе оскароносного режиссера Гильермо дель Торо.
Политика
Собянин объяснил необходимость нерабочей недели
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели.
Общество
Александр Беглов объявил о дополнительной поддержке петербуржцев из-за коронавируса
Меры, предложенные президентом, гарантируют поддержку всех занятых в малом и микробизнесе, отметил Александр Беглов.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Театры
Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч
В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
Гаджеты
Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире
Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.
Экономика
У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Наука
Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря
С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Кино
Зак Снайдер собрал команду героев на новом кадре режиссерской версии «Лиги справедливости»
Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Единоборства
Шлеменко ответил на жесткий вызов Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов соотечественника Александра Емельяненко и выставил собственное условие.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.