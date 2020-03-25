В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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