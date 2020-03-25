Коронавирус

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В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Москва 2412:37

Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

РБК12:21

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

РИА Новости12:21

Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

News.ru12:19

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Весьма12:18

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

Интерфакс12:36
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Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

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В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
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Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
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В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
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Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
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