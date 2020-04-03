Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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