Коронавирус
ИзвестияЕще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля. Помимо положительного теста на SARS-CoV-2 у пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония.
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Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Наука
Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде
Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Наука
Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп
Футбол
«Славия-Мозырь» вслед за БАТЭ победила и брестское «Динамо»
Действующий чемпион страны брестское «Динамо» в домашнем матче уступило «Славии-Мозырь».
Политика
Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом
Общество
В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов
Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Наука
Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Спорт
Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию
Политика
Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом
Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего.
Авто
Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды
Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января
Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
Общество
В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса
По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
Кино
Стали известны детали ремейка «Обители зла»
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Политика
Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам
Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
Общество
Минпросвещения допускает продление учебного года летом
Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Происшествия
Задержанного за взятку вице-губернатора Кировской области арестовали
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного при получении взятки.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.