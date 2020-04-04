Коронавирус

ИзвестияИзвестияЕще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля. Помимо положительного теста на SARS-CoV-2 у пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония.
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Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО14:15

В Москве умерли два человека с коронавирусом

РИА Новости16:48

Оперштаб: Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Агентство Москва14:14

СМИ: В Москве еще два пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Ёлдаш15:45

Два человека с коронавирусом скончались в Москве

Москва 2414:14

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС14:11

В Москве скончались два зараженных коронавирусом человека

Газета.Ru14:20
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Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Наука

Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде

Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Life.ru 02 апреля в 11:02
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 14:19
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Наука

Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп

ToDay News Ufa 14:23
Футбол

«Славия-Мозырь» вслед за БАТЭ победила и брестское «Динамо»

Действующий чемпион страны брестское «Динамо» в домашнем матче уступило «Славии-Мозырь».
Bookmaker-ratings.ru 14:25
Политика

Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом

РИАМО 02 апреля в 10:12
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости 17:39
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Мой Брянск 02:27
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:00
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa 05:16
Спорт

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Политика

Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего.
Российская газета 18:24
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru 05:04
Общество

Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 18:05
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия 16:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
News.ru 16:49
Общество

В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
OAnews 09:03
Кино

Стали известны детали ремейка «Обители зла»

Политика Сегодня вчера в 12:37
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Политика

Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам

Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
РИА Новости 19:21
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
Общество

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
ТАСС 10:36
Происшествия

Задержанного за взятку вице-губернатора Кировской области арестовали

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного при получении взятки.
Lenta.ru 08:59
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
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