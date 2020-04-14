В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

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