Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.
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Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Общество
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Технологии
В Сибири предложили метод диагностики коронавируса без тестов
Российские ученые предложили новый метод диагностики коронавируса без проведения тестов.
ToDay News Ufa 09:54
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings 13:46
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Экономика
Рада сократила госбюджет Украины на 2020 год
Верховная Рада урезала государственный бюджет Украины на 2020 год, сократив доходы с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличив расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен.
Украина.ру 08:25
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Политика
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»
Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом.
Взгляд.ру 11 апреля в 19:20
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
Общество
Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь 04:03
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Политика
Путин возмутился «коронавирусным» разгильдяйством в ряде регионов
Напомним, ранее на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что регионы на 3-4 недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости COVID-19.
Росбалт 09:41
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Общество
Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:36
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее
Скандально известная телеведущая Дана Борисова решила поучаствовать в своеобразно флешмобе с подушками, который проводился в социальной сети Instagram, однако во время позирования телеведущей перед камерой произошло несколько эксцессов.
Bimru.ru 02:04
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
В Иркутске откроются парикмахерские и салоны красоты
Иркутская область наряду с другими субъектами разрешила работу парикмахерских и салонов красоты.
Байкал24 10:41