Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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с чего всё началось
«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении
 штаба.
Ридусвчера в 17:25

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В Москве умерли еще 13 человек с пневмонией из-за коронавируса

Газета.Ru02:11

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 17:03

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

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В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

РБКвчера в 17:46

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:14

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

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В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 17:00
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Здоровье

В Пермском крае коронавирус подтвержден у 13 медработников

Диагноз коронавирусная инфекция в Пермском крае официально подтвержден у 13 медработников.
Город342 01:54
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

REGNUM 01:16
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Общество

Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией

«В настоящее время все наземные погранпереходы на российско-китайской границе не работают в пассажирском направлении», — приводит РИА «Новости» сообщение генерального консульства России в Харбине.
Телеканал 360° 03:26
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Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу

Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова находится в реанимации

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
Вестник Кавказа 12 апреля в 05:36
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Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
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Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
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Экономика

Бизнес нарастил выручку на второй неделе самоизоляции

Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
Компания 02:53
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Происшествия

В Калужской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом

В Калужской области 13 апреля зафиксировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:44
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Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
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Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
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Общество

В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
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Политика

Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом

Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 вчера в 09:49
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Происшествия

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
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Общество

Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции

По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
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Общество

Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах.
РБК 01:26
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
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Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков

Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Правда ПФО вчера в 12:02
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Общество

Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн

Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:26
Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
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Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 03:57
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Главное