Коронавирус
ИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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с чего всё началось
«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении штаба.Ридусвчера в 17:25
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Общество
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