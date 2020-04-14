с чего всё началось

Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 305

Общество Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией «В настоящее время все наземные погранпереходы на российско-китайской границе не работают в пассажирском направлении», — приводит РИА «Новости» сообщение генерального консульства России в Харбине.

Политика Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться. 682

Шоу-бизнес Татьяна Буланова находится в реанимации Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова. 692

Здоровье Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. 88

Общество В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.

Политика Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. 10

Общество Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер. 3K

Общество Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах. 14

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49 В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.

Общество Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. 1,3K

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 212

Общество Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом. 530

Общество Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.