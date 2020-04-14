В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией. Умершие — люди в возрасте от 29 до 80 лет.

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

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Авто Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.

Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 16

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Экономика ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта. 58

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

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Общество В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.