Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

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