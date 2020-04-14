Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:30
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая
Американская администрация рассматривает возможность отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 21:52
Происшествия
В Уфе без вести пропал 10-летний ребёнок
В Уфе 13 апреля пропал 10-летний Роман Костюков. Мальчик ушёл из дома и не вернулся.
UfacityNews.ru вчера в 22:25
Здоровье
В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
Футбол
УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат.
ГЛАС.RU 12 апреля в 23:52
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
В Приморье ещё один человек вылечился от COVID-19
В настоящее время в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей.
REGNUM 00:01
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Коммерсантъ вчера в 16:09
Экономика
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС вчера в 13:02
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в своем телеграм-канале, что рано утром к нему пришли с обыском.
Медиазона 00:19
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
По данным официального дилера «Авилон», цены на автомобили в первом квартале текущего года выросли от 2 до 4%. Отмечается, что основными причинами сачка стоимости является колебание российской валюты, а также повышение ставок утилизационного сбора и инфляция.
SpeedMe вчера в 23:42
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск вчера в 21:25
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
В Хакасии перенесли заседание правительства
О переносе заседания правительства Хакасии, которое должно было состояться сегодня в 10:00, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Хакасия вчера в 22:33
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Пушков заявил о конце гегемонии США в мире
Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».
Взгляд.ру 12 апреля в 00:35
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости вчера в 14:51
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Ореанда-Новости вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01