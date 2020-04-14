Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки
ФАН вчера в 09:12
Политика
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета 20:38
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Здоровье
Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов
В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за выходные выросло до 86
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бурятии за субботу и воскресенье увеличилось до 86.
Известия вчера в 23:21
Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Футбол
Бернарду Силва: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что «Ливерпуль» заслужил стать чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20.
Sport24.ru 15:24
Общество
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии
За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия разводятся спустя год после свадьбы
Яркая свадьба артистов случилась в марте 2019 года. Певцы клялись друг другу в любви и казалось, что их союз просуществует долгие годы.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:20
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Общество
В Иркутске разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты
Врио губернатора Игорь Кобзев заявил сегодня на заседании оперативного штаба, что с завтрашнего дня, 14 апреля, могут открываться парикмахерские и салоны красоты, которые расположены вне торговых центров, но при жестких соблюдениях мер безопасности.
Глагол. Иркутское обозрение 08:05
Здоровье
Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»
Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Общество
Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия 21:31
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru 05:53
Здоровье
В Китае обозначили сроки начала второй волны пандемии коронавируса
Новая волна эпидемии коронавируса с большой долей вероятности накроет мир осенью.
Вечерний курьер 11:30
Общество
В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса
На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло.
Областная газета (г. Иркутск) 22:29
Армия и оружие
Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей
Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru 20:35
Наука
Ученые открыли новые бактерии, которые могут есть пластик
Группа ученых из Кембриджского университета в ходе исследования открыла новую разновидность бактерий.
Mockva.ru 10 апреля в 20:01