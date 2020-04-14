Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

РБК17:46

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва17:35

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:03

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Интерфакс17:16

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:14

В Москве умерли 13 человек с коронавирусом

RT на русском17:32

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 2417:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки

ФАН вчера в 09:12
8
Политика

Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета 20:38
15
Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
101
Здоровье

Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов

В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
4
Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
34
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за выходные выросло до 86

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бурятии за субботу и воскресенье увеличилось до 86.
Известия вчера в 23:21
72
Политика

Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
3,8K
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
90
Кино

Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»

В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Футбол

Бернарду Силва: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что «Ливерпуль» заслужил стать чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20.
Sport24.ru 15:24
Общество

Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии

За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
46
Шоу-бизнес

Юлиан и Анастасия разводятся спустя год после свадьбы

Яркая свадьба артистов случилась в марте 2019 года. Певцы клялись друг другу в любви и казалось, что их союз просуществует долгие годы.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:20
64
Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
406
Общество

В Иркутске разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты

Врио губернатора Игорь Кобзев заявил сегодня на заседании оперативного штаба, что с завтрашнего дня, 14 апреля, могут открываться парикмахерские и салоны красоты, которые расположены вне торговых центров, но при жестких соблюдениях мер безопасности.
Глагол. Иркутское обозрение 08:05
37
Здоровье

Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»

Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
2
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
1K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
805
Общество

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
4
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru 18:35
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
1,3K
Общество

Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год

Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
89
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы

Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
4
Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия 21:31
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru 05:53
62
Здоровье

В Китае обозначили сроки начала второй волны пандемии коронавируса

Новая волна эпидемии коронавируса с большой долей вероятности накроет мир осенью.
Вечерний курьер 11:30
418
Общество

В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса

На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло.
Областная газета (г. Иркутск) 22:29
4
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК вчера в 11:12
677
Армия и оружие

Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей

Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru 20:35
Наука

Ученые открыли новые бактерии, которые могут есть пластик

Группа ученых из Кембриджского университета в ходе исследования открыла новую разновидность бактерий.
Mockva.ru 10 апреля в 20:01
24
ещё по теме
Главное