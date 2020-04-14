Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

РБК17:46

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва17:35

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 2417:00

В Москве от коронавирусной инфекции умерли 13 человек

Ведомости17:14

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:14

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:03

В Москве от коронавируса умерла 29-летняя пациентка с синдромом Дауна

Интерфакс17:16
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Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
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Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
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Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
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Общество

Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка отмечает 45-й день рождения

Сегодня, тринадцатого апреля, знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка отмечает промежуточный юбилей – ей исполнилось сорок пять лет. в это знаменательный для нее день она решила обратиться не только к подписчикам своего микроблога в социальной сети Instagram, но в первую очередь к своим родителям.
Bimru.ru 07:44
Футбол

«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском 08:49
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
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Футбол

Смольников может продолжить карьеру в MLS

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS.
ProstoProSport 13:30
Общество

В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России

Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
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Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
1
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
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Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
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Экономика

Кудрин предупредил о стремительном росте числа безработных

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время.
Арбуз 05:56
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Общество

Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов

Российская газета 11:09
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Единоборства

Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами

Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
2
Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
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Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
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Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
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Авто

Появились изображения обновленного BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
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Кино

Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
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Экономика

В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
Известия вчера в 12:02
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