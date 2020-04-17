Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Число умерших от болезни в столице выросло до 127 человек, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с вирусом. Пациенты были в возрасте от 29 до 88 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, рассказали в штабе. У всех больных был подтвержден диагноз пневмония.
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Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:58
«Болезнь протекала в тяжёлой форме»: известна причина смерти физика Данилы Тлисова в Москве
Газета Metroвчера в 03:04
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Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Политика
Путин выступит с обращением к нации
В начале совещания с правительством глава государства Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации.
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 06:41
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:54
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Кино
Чулпан Хаматову проклинают в Сети за сериал «Зулейха открывает глаза»
Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor вчера в 09:57
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Глава Башкирии Хабиров пообещал массовые облавы
Уфа, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В Башкирии с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности.
REGNUM вчера в 12:05
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Политика
США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома
Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Общество
Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай
Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Общество
В Липецке, Ельце и Чаплыгине заработал режим СМС-пропусков
С сегодняшнего дня в Липецке, Ельце, Чаплыгине начинает действовать система СМС — пропусков.
ГТРК Липецк 01:32
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обновили сведения о заболевших людях на территории Алтайского края.
RuNews24.ru 01:39
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах 45 дней работы
Rambler News Service вчера в 00:47
Гаджеты
Xiaomi готовит ТВ-брелок и ряд других новинок для европейского рынка
На июнь намечен анонс «умного» вентилятора Mi Smart Standing Fan 1C, камеры видеонаблюдения Mi Home Security Camera 1080p с магнитным креплением, смарт-лампы Mi LED Smart Bulb White, центра управления «умным» домом Mi Smart Home Hub, а также монитора температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2.
3DNews 01:24