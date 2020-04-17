Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Число умерших от болезни в столице выросло до 127 человек, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с вирусом. Пациенты были в возрасте от 29 до 88 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, рассказали в штабе. У всех больных был подтвержден диагноз пневмония.
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Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:58
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
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"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
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Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
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На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
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«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», – указано в письме министерства образования.
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Кубанские медики попросили Кондратьева продлить карантин
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